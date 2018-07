IWF: Harter Brexit würde EU-BIP um 1,5 Prozent schmälern

Das entspricht nach Reuters-Berechnungen rund 250 Milliarden Euro, wenn Schätzungen zur EU-Wirtschaftskraft 2018 unter Ausschluss Großbritanniens zugrunde gelegt werden. Voll zum Tragen kämen die Auswirkungen wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren, führte der Fonds aus.

Die IWF-Studie zeige größere Nachteile eines sogenannten harten Brexit als andere Untersuchungen, erklärte der Fonds. Das liege unter anderem daran, dass auch negative Auswirkungen durch die Unterbrechung von Zulieferketten berücksichtigt worden seien. Diese Verbindungen zwischen Industrieunternehmen seien besonders intensiv zwischen Großbritannien und Deutschland, so dass die Bundesrepublik die Folgen in diesem Zusammenhang besonders stark zu spüren bekäme.

Wegen insgesamt besonders enger Wirtschaftsbeziehungen würde ein Brexit ohne Nachfolgevereinbarung aber Irland am meisten treffen, gefolgt von den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Brexit-Gewinner werde es wegen der engen Verbindungen zwischen Großbritannien und dem Euroraum nicht geben. Die konkreten Folgen für Großbritannien berechnete der IWF aktuell nicht.

Ein Brexit gefolgt von einem Freihandelsabkommen mit der EU für Industriegüter – was den Vorstellungen von Premierministerin Theresa May nahekommt – würde das EU-BIP laut IWF jährlich noch um 0,8 Prozent schmälern. Allerdings ringt May noch in ihrer eigenen konservativen Partei um Einigkeit über die künftigen Beziehungen zur EU und ist noch weit von einer endgültigen Vereinbarung mit Brüssel entfernt. So nahm EU-Chefunterhändler Michel Barnier die jüngsten Brexit-Pläne der Londoner Regierung zurückhaltend auf.

(APA/ag.)