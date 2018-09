Jack Ma bereitet die Übergabe vor - © APA (AFP/Archiv)

Jack Ma geht laut einem Bericht seiner eigenen Zeitung doch noch nicht in Pension. Der chinesische Milliardär werde zwar am kommenden Montag einen Plan für die Regelung seiner Nachfolge verkünden, aber weiterhin Vorstandsvorsitzender des Online-Giganten Alibaba bleiben, schrieb die Hongkonger Zeitung “South China Morning Post”, deren Eigentürmer Ma ist, am Samstag auf ihrer Website.