Jagdhund biss in Australien Baby tot

In Australien hat ein Jagdhund am Donnerstag ein 14 Monate altes Mädchen totgebissen. Der Hund der Rasse Deutsch-Drahthaar ging in der kleinen Gemeinde Neerim Junction im Südosten des Landes laut Polizei plötzlich auf das Baby los. Die Mutter versuchte noch, das Tier von ihrer Tochter loszureißen, jedoch ohne Erfolg.

Rettungsärzte konnten nur noch den Tod der Kleinen feststellen. Nach Angaben eines örtlichen Fernsehsenders hatte sie zahlreiche Bisse im Gesicht. Die Polizei nahm den Hund in Verwahrung. Ermittler versuchen zu klären, wie es zu dem tödlichen Angriff kommen konnte. Deutsch-Drahthaare entstanden aus einer Züchtung im 19. Jahrhundert. Sie werden etwa 70 Zentimeter groß und haben drahtartige, eng anliegende Haare. In der Fachliteratur wird insbesondere ihre vermeintliche Kinderfreundlichkeit gelobt. (APA/dpa)