Japan und China unterzeichnen mehrere Vereinbarungen

Annäherung zwischen Li Keqiang und Shinzo Abe - © APA (AFP)

Japan und China haben als Zeichen einer Verbesserung ihrer Beziehungen mehrere Vereinbarungen zur intensiveren Zusammenarbeit unterzeichnet. Der chinesische Premier Li Keqiang und der japanische Regierungschef Shinzo Abe einigten sich am Mittwoch darauf, einen lange geplanten Mechanismus zur See- und Luftfahrtsicherheit im kommenden Monat in Gang zu setzen.