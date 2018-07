Japanerin als ältester Mensch der Welt mit 117 Jahren gestorben

Der bis dahin offiziell älteste Mensch Japans – auch eine Frau – Nabi Tajima, war im April ebenfalls im Alter von 117 Jahren gestorben. Jetzt gilt eine 115-jährige Frau aus Fukuoka auf der südwestjapanischen Insel Kyushu als ältester Mensch des Landes. Sie wurde den Angaben zufolge am 2. Jänner 1903 geboren.

RIP. Japan’s oldest person Chiyo Miyako, possibly the world’s oldest too, dies at 117. She was born on May 2, 1901 https://t.co/wYDxweQ8Ye (web pic) pic.twitter.com/hmaW62ipRW

— China Xinhua News (@XHNews) 27. Juli 2018