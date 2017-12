Japanische Regierung fordert Lohnerhöhungen um drei Prozent

Shinzo Abe will Inflation nach oben treiben - © APA (Archiv/AFP)

In Japan hat Regierungschef Shinzo Abe die Arbeitgeber aufgefordert, die Löhne im kommenden Jahr um mindestens drei Prozent anzuheben. Damit solle der wirtschaftliche Aufschwung im Land gestützt werden, sagte Abe am Dienstag in einer Rede beim wichtigsten Wirtschaftsverband Keidanren. Die Inflationsrate solle dadurch in Richtung der von der Notenbank angestrebten zwei Prozent getrieben werden.