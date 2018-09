Japanischer Milliardär als erster Mond-Tourist von SpaceX

2023 will Maezawa zum Mond reisen - © APA (AFP)

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa soll als erster Weltraumtourist der Firma SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk eine Reise zum Mond antreten. Der Chef der Online-Modefirma Zozo werde im Jahr 2023 mit dem Raumschiff Big Falcon Rocket um den Mond fliegen, sagte Musk am Montagabend in der Zentrale seines Weltraumunternehmens in der Nähe von Los Angeles.