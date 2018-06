Graham Jarvis siegte vor Jonny Walker und Manuel Lettenbichler - © APA

Der Brite Graham Jarvis hat sich den Sieg beim “Red Bull Hare Scramble” im Rahmen des Erzberg-Rodeo geholt. Beim laut Veranstalter härtesten Xtreme Enduro Rennen der Welt erreichten nur 23 der 500 Fahrer im vorgegebenen Zeitfenster von vier Stunden das Ziel am eisernen Berg. Jarvis gewann in der Rekordzeit von 2:05:59 Stunden, es war sein vierter Triumph am Erzberg.