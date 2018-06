Jazz Fest Wien beginnt mit Auftritt von Kris Kristofferson

Kris Kristofferson eröffnet das Jazz Fest Wien - © APA (AFP/Getty)

Mit ungewohnten Tönen beginnt am Freitag das 28. Jazz Fest Wien. In der Stadthalle obliegt es Countrystar Kris Kristofferson, den Konzertreigen einzuläuten. Auf ihn und seine Hits wie “Me and Bobby McGee” folgen bis 10. Juli mehr als 40 Konzerte in Locations wie der Staatsoper, dem Porgy & Bess oder dem Jazzland. Zu den großen Namen gehören heuer etwa Cee-Lo Green oder Corinne Bailey Rae.