Jede vierte Tankstelle ohne Personal

Der Trend geht weg von Marken-Stationen - © APA (dpa)

Die Zahl der Tankstellen ist in Österreich konstant, allerdings gibt es einen deutlichen Trend hin zu Automatentankstellen und weg von Marken-Stationen. Und obwohl Elektromobilität in aller Munde ist, verfügt Kärnten als einziges Bundesland über keine Stromlademöglichkeit an Tankstellen. Dies geht aus dem am Freitag publizierten Jahresbericht der Mineralölindustrie hervor.