Jeder Zweite in Bayern vor der Wahl noch unentschlossen

Die Bayern sind noch unentschlossen. - © APA/AFP/dpa/Armin Weigel

Kurz vor der Bayern-Wahl am Sonntag ist einer neuen Umfrage zufolge jeder zweite Wahlberechtigte in dem süddeutschen Bundesland noch unentschlossen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Instituts GMS gaben 53 Prozent an, ihre Wahlteilnahme oder Wahlabsicht sei noch unsicher.