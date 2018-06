Jeder zweite Unter-30-Jährige fotografiert während der Autofahrt

Nicht nur telefonieren oder schreiben beziehungsweise lesen von Nachrichten lenkt während einer Autofahrt ab – das Smartphone wird zunehmend auch dazu genutzt, Fotos oder Videos während der Fahrt zu machen. So lautet das alarmierende Ergebnis einer aktuellen IFES-Umfrage im Auftrag der Asfinag. „Wer während der Fahrt mit dem Handy sogar fotografiert oder filmt geht ein enormes Risiko ein, für sich und seine Mitfahrenden und auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer“, macht Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele am Freitag in einer Aussendung aufmerksam.

Jeder dritte Befragte gab demnach zu, während der Fahrt mit dem Mobiltelefon bereits fotografiert oder gefilmt zu haben. Vor allem junge Lenker hielten „interessante“ Motive gerne fest. Bei den Befragten unter 30 Jahren war es nämlich sogar jeder Zweite.

Sonnenuntergang, Tiere, schöne Autos sind beliebte Motive

Besonders beliebte Motive dabei sind Naturereignisse, Tiere und Landschaften, schöne Autos und natürlich auch Unfälle und Einsätze von Polizei, Rettung und Feuerwehren.

Die Top 3:

19 Prozent haben das Handy schon einmal bei Naturereignissen gezückt und diese festgehalten

14 Prozent knipsten Tiere und Landschaften

Schöne Autos fotografierten neun Prozent

Bei den Lenkern unter 30 Jahren sind diese Werte noch deutlich höher: 30 Prozent der Befragten waren von Naturereignissen so fasziniert, dass sie das Handy am Steuer verwendet haben. Bei Landschaften und Tieren waren 28 Prozent der weiblichen Befragten unter 30 Jahren und 21 Prozent der Männer. Umgekehrt bei den Autos waren es 23 Prozent der Männer und 14 Prozent der Frauen.

Ablenkung durch Unfälle und Einsatzkräfte

Viele Autofahrer können der Smartphone-Versuchung bei interessanten Motiven zwar widerstehen. Ablenken lassen sie sich dennoch. So empfinden insgesamt

37 Prozent aller 1.000 Befragten Einsatzfahrzeuge sowie Unfälle und die Aufräumarbeiten generell als Ablenkung. Von Gebäuden und Sehenswürdigkeiten lassen sich noch 17 Prozent der Österreicher ablenken.

Lasst euch nicht ablenken! Tipps für sicheres Fahren