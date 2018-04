Jedes dritte neugekaufte Fahrrad bereits ein E-Bike

Seit sechs Jahren ist der Trend zu E-Bikes ungebrochen. (Symbolbild) - © dpa/Rainer Jensen/Archiv

Im Vorjahr sind 414.000 Fahrräder an den Fach- und Sporthandel abgesetzt worden. Das ist ein Plus von 17.000 Stück gegenüber 2016 und Rekordwert seit 2010, gab der Verband der Sportartikelerzeuger und Sportartikelausrüster Österreichs (VSSÖ) auf APA-Anfrage bekannt. Im Trend liegen weiterhin vor allem Elektrofahrräder. Alleine von diesen wurden gut 120.000 Stück in den Handel gebracht.