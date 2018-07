Jedes dritte Opfer von Menschenhandel ist minderjährig

Kinder sind besonders gefährdet. (Symbolbild) - © APA/HELMUT FOHRINGER

Weltweit ist nach Angaben von UNICEF fast jedes dritte Opfer von Menschenhandel unter 18 Jahre alt. Kinder und Jugendliche machen rund 28 Prozent der entdeckten Fälle von Menschenhandel aus, wie das deutsche Komitee des UNO-Kinderhilfswerks am Sonntag in Köln mitteilte. Am Montag ist der Internationale Tag gegen Menschenhandel.