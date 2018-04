Jelinek-Forschungsplattform zu “Alterität und Xenophobie”

In zahlreichen Workshops und Vorträgen widmen sich Autoren, Künstler und Wissenschafter unter dem Übertitel “Was zu fürchten vorgegeben wird” den beiden Begriffen und wie diese in aktuellen künstlerischen Arbeiten verhandelt werden. Am ersten Abend diskutieren die Journalistin Nina Horacek, der Kulturwissenschafter Wolfgang Müller-Funk und die Künstlerin Elisabeth von Samsonow unter dem Titel “Wie immer auf der falschen Seite des Abgrunds” am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft in der Hofburg zur aktuellen politischen Lage Österreichs.

Der 19. April steht mit u.a. einer Lesung von Julya Rabinowich im Leopold Museum unter dem Titel “Alterität”, am 23. April findet ebendort u.a. ein Gespräch mit dem Titel “Schreiben müssen” statt, an dem etwa die Filmemacherinnen Ruth Beckermann, die Regisseurin Tina Leisch und Leopold Museum-Direktor Hans-Peter Wipplinger künstlerische Antworten auf Xenophobie und Rechtspopulismus suchen.

Den Abschluss machen am 25. April wieder in der Hofburg Vorträge zum Thema Rechtspopulismus: Unter dem Titel “Hier und Jetzt – als Kunst” diskutieren u.a. der Soziologe Kenan Güngör, die polnische Literaturwissenschafterin Agnieszka Jezierska und die ungarische Germanistin Edit Kiraly über die Situation in Europa. Den globalen Entwicklungen widmet sich ein Gespräch zwischen dem Regisseur Ali M. Abdullah, der deutschen Literaturwissenschafterin Anke Bosse und Joachim Warmbold von der Universität in Tel Aviv.

