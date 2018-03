Jenseits der Komfortzonen: “Der Zerrissene” in St. Pölten

Premiere im Landestheater St. Pölten - © APA

Mit Nestroys Posse “Der Zerrissene” hat die mehrfach preisgekrönte Filmregisseurin Sabine Derflinger erstmals eine Bühneninszenierung vorgelegt. Die Premiere am Landestheater NÖ in St. Pölten ist am Samstagabend freundlich aufgenommen worden. Jedenfalls hat Derflinger mit dem Protagonisten Lips etwas gemeinsam: Beide haben gleichsam die Komfortzonen verlassen.