2018 feiert Martin Barre mit seiner Band, das 50-jährige Jubiläum von Jethro Tull mit einer großen Auswahl an Tull-Klassikern, bei denen er die Power des Blues und Rock der frühen der Band Rechnung trägt. Daneben kommen auch die Tull-Songs, die in den letzten 15 Jahren viel zu kurz kamen, wieder auf die Bühne. Natürlich werden „Thick as A Brick“, „Locomotive Breath“, „Aqualung“ u.a. im Programm nicht fehlen.

Teilnahmeschluss: Donnerstag, 3. Mai 2018, 23.59 Uhr.