Jetski-Fahrer harrte fast einen Tag auf Ostsee aus

Eine Schiffsbesatzung entdeckte den Wassersportler. (SYMBOLBILD) - © APA

Ein Wassersportler hat 20 Stunden lang auf seinem defekten Jetski in der Ostsee ausgeharrt. Der 33-Jährige war am Freitag südlich von Sassnitz in See gestochen, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit. Eigentlich sollte es eine kurze Tour werden, doch auf dem Meer fiel plötzlich der Motor aus und ließ sich nicht wieder starten.