Johanna Mikl-Leitner von Van der Bellen angelobt

Mikl-Leitner unterschreibt Ernennungsurkunde - © APA

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist am Freitagvormittag neuerlich von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt worden. Am Vortag war sie in der konstituierenden Sitzung des Landtags in St. Pölten mit 53 von 56 Stimmen im Amt bestätigt worden. Weil Mikl-Leitner “kein leichtes Amt” habe, wünschte ihr Van der Bellen Kraft für dessen Ausübung.