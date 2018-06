Johnson nach Sieg in Memphis wieder Nummer eins der Welt

Johnson setzte sich souverän gegen Putnam und Holmes durch - © APA (AFP/Getty)

Golfstar Dustin Johnson hat die Generalprobe für die US Open gewonnen und sich mit dem Erfolg in Memphis auch wieder die Spitzenposition in der Weltrangliste zurückerobert. Der 33-jährige US-Amerikaner setzte sich am Sonntag (Ortszeit) beim PGA-Turnier im US-Bundesstaat Tennessee mit 261 Schlägen souverän gegen seine Landsleute Andrew Putnam (267) und B.J. Holmes (271) durch.