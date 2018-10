Joint geraucht: Kein Prozess gegen Sepp Schellhorn

Schellhorn räumte ein, dass ihm vom Joint schlecht geworden sei. - © APA/Robert Jäger/Archiv

NEOS-Landeschef Sepp Schellhorn hatte Anfang März bei einer Wahlkampfdiskussion in Zell am See (Pinzgau) rund 600 Schülern gestanden, gemeinsam mit seinen beiden Söhnen einmal einen Joint geraucht zu haben. Konsequenzen für diese Aussage erwarten den Nationalratsabgeordnete keine. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Salzburg ihre Ermittlungen gegen Schellhorn eingestellt hat.