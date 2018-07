Jordanien will Flüchtlinge in Daraa versorgen

Die Lage in Daraa wird immer verzweifelter - © AFP

Jordanien will syrische Flüchtlinge in der umkämpften Grenzregion Daraa versorgen. Für Dutzende Lastwagen werde darauf gewartet, dass die syrische Regierung die Erlaubnis zur Lieferung von Hilfsgütern erteile, sagte der jordanische Außenminister Aiman Safadi am Mittwoch in Moskau. In dem Gebiet zeichne sich eine Katastrophe für die Menschen ab.