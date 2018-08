Jorge Lorenzo hat allen Grund zum Jubel in Spielberg. - © AP

Jorge Lorenzo hat sich beim Motorrad-GP von Österreich in Spielberg den Sieg in der MotoGP-Klasse gesichert. Der Ducati-Fahrer setzte sich am Sonntag nach einem dramatischen Zweikampf mit seinem spanischen Landsmann und WM-Führenden Marc Marquez (Honda) durch und holte seinen dritten Saisonerfolg. Rang drei ging an den Italiener Andrea Dovizioso (Ducati).