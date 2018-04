Jos Verstappen über seinen Sohn: “Max muss mehr nachdenken”

Fehlerhafter Heißsporn Max Verstappen - © APA (AFP)

Nach der jüngsten Kritik am aggressiven Fahrstil von Formel-1-Pilot Max Verstappen hat sich nun auch dessen Vater Jos zu Wort gemeldet. “In manchen Situationen muss Max einfach mehr nachdenken”, betonte der 46-jährige Niederländer, der selbst von 1994 bis 2003 in der Königsklasse des Motorsports gefahren war, in einem Interview in seiner Heimat mit dem Kabel-TV-Betreiber Ziggo.