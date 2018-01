Josefiau: 42-Jähriger verletzt Ehefrau mit Messer

Ein 42-jähriger Taxifahrer zückte am Sonntag gegen 22 Uhr in der Josefiau in der Landeshauptstadt im Zuge eines Streits mit seiner Gattin ein Messer. Damit schnitt er seiner 44-jährigen Ehefrau in den Unterarm.

Gattin nach Messerangriff in Josefiau operiert

Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie im Anschluss im Unfallkrankenhaus Salzburg operiert werden musste.

Der Ehemann wurde festgenommen und angezeigt, wie die Polizei berichtete. Dazu sprach die Polizei ein Vertretungsverbot gegen den 42-Jährigen aus.