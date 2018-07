Journalist Dündar: Situation in Türkei wie Deutschland 1933

Angesprochen auf die Wiederwahl des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Ende Juni sagte Dündar, gerade die Deutschen müssten wissen, “dass auch ein Diktator gewählt werden kann”.

In der Türkei endet in der Nacht auf Donnerstag der Ausnahmezustand. Er war fünf Tage nach dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 verhängt und seither sieben Mal verlängert worden. Die Maßnahme hatte die bürgerlichen Freiheiten in der Türkei deutlich eingeschränkt. Unter dem Notstandsrecht wurden rund 80.000 Menschen in der Türkei inhaftiert, darunter zahlreiche Journalisten.

Dündar, der seit Juli 2016 in Deutschland im Exil lebt, zeigte sich trotz des Endes des Ausnahmezustands pessimistisch. Die Aufhebung erfolge nur, weil “Erdogan ihn nicht mehr braucht”. Wegen der umfangreichen neuen Befugnisse für den Präsidenten werde sich die Situation nicht bessern. Im Gegenteil: “Für die Medien wird es noch schlimmer werden”, sagte Dündar, gegen den in der Türkei ein Verfahren wegen “Spionage” läuft.

Präsident Erdogan wurde am 24. Juni wiedergewählt. Am Tag seiner Vereidigung trat das neue Präsidialsystem in Kraft, in dem der Staatschef zugleich Regierungschef ist und die gesamte Exekutivgewalt innehat. Der Präsident kann somit auch ohne die Sonderrechte eines Ausnahmezustandes Präsidialdekrete erlassen.

Dündar forderte Deutschland dazu auf, der Türkei gegenüber die demokratischen Werte zu verteidigen. “Deutschland ist der größte Partner der Türkei”, sagte er. Was Deutschland sage, werde in der Türkei gehört. Wenn die Türkei sich in Richtung einer Diktatur entwickle, müsse Deutschland dagegen Einspruch erheben, so der Journalist.

