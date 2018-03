Jubel für Preisträgerin Sol Gabetta bei Osterfestspielen

Auch wenn Gabetta nichts beweisen musste, so hat sie dennoch mit Nachdruck gezeigt, warum sie die Auszeichnung verdient hat. Ihrem ästhetischen Spiel zuzusehen war alleine schon eine Freude. Das Schumann-Konzert in a-Moll legte sie mit warmen und schweren Klängen an, schwang aber so leichtfüßig über die Läufe, dass Assoziationen mit einem Tanz entstanden. Sie gab sich ganz dem Werk hin und suchte zwischendurch kurze Orientierungspunkte in Thielemanns Blick. Dadurch entstand eine angenehme Dynamik, die am Ende in einem reißenden Fluss mündete.

Nach großem Applaus und lobenden Worten von Intendant Peter Ruzicka bedankte sich Gabetta berührt für den Preis: “Der heutige Abend ist ein großer Moment der Ehre für mich, hier neben Christian Thielemann und der Sächsischen Staatskapelle Dresden zu stehen. Der Zweck des Preises bedeutet mir sehr viel, da es darum geht, junge Musiker zu fördern”, so die Cellistin. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis wird von Eliette von Karajan gestiftet.

Auch der Rest des Konzertprogramms war deutsches Repertoire. Es ist bekannt, dass den Dresdnern das gut steht und Christian Thielemann ein besonderes Händchen dafür hat. Auch wenn sich das Orchester in Mendelssohns “Hebriden” noch etwas zurückhaltend gab, hörte man hier schon die anschwellenden Vorboten der Klanggewalt, die der Dirigent in der nach der Pause folgenden Brahms-Symphonie vollends entfesselte. Das Ergebnis: eine leicht verträumte und trotzdem geradlinige Konzert-Ouvertüre.

Nach der Pause waren wieder alle Augen und Ohren auf die Dresdner gerichtet. Brahms’ 2. Symphonie ist ein vornehmlich heiteres Werk, das aber auch den einen oder anderen melodischen Widerspruch in sich birgt. Zwischen diesen Stimmungen ließ Thielemann die Dresdner hin und her schwingen. Sanft wog er sie im Allegro non tropo ein, um dann Satz für Satz die Intensität zu steigern. Das Ganze gipfelte in einem ergreifenden Allegro con spirito, das trotz der, für Thielemann so typischen Rhythmusgenauigkeit einen Hauch Melancholie über das Große Festspielhaus rieseln ließ. Das Publikum war ergriffen und das Konzert endete mit großem Jubel und unter einigen Bravo-Rufen.

