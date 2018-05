Jüdisches Museum Wien erwarb Architekturentwürfe Wiesenthals

Die Entwürfe wurden mit Hilfe des amerikanischen Freundesvereins des Jüdischen Museums erstanden. Zu datieren sind sie in die Zeit um die Befreiung des Konzentrationslagers, nämlich vermutlich unmittelbar danach, wie Museums-Direktorin Danielle Spera ausführte. Zwar habe Wiesenthal in seinen Memoiren berichtet, die Pläne seien während seiner Inhaftierung in Mauthausen entstanden, es dürfte sich bei den Objekten jedoch um finale Präsentationsunterlagen handeln, hieß es.

Dass die Entwürfe in den Wochen oder Monaten nach der Befreiung erarbeitet worden sind, lässt sich laut Museum auch durch die Ebenheit der Arbeiten und dem Fehlen von Flecken, Schmutz oder Rissen des Papiers untermauern. Wiesenthal arbeitete vor der Besetzung Polens und seiner Verfolgung durch die Nationalsozialisten als Architekt. Während seiner Inhaftierung lernte er den polnischen Kaffeehändler Eduard Staniszewski kennen.

Der Mitgefangene habe geplant, nach Kriegsende ein Kaffeehaus in der Stadt Posen zu eröffnen. Er bat Simon Wiesenthal das “Cafe As” zu entwerfen. Dieser fertigte noch im Lager erste Skizzen für das Lokal und sogar Entwürfe für die Kleidung der Kellner an. Auch wenn Staniszewski die Pläne laut Wiesenthal später aufbewahrt hat, kam es doch nie zur Errichtung des Kaffeehauses. Zumindest die Zeichnungen können demnächst besucht werden: Das Jüdische Museum wird sie ab Frühjahr 2019 in einer Ausstellung präsentieren.

