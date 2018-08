Jürgen Melzer spielt bei US Open mit Peya-Partner Mektic

Melzer könnte wichtige Punkte sammeln - © APA

Nach der Absage des am Ellbogen verletzten Alexander Peya für die US Open wird nun Jürgen Melzer in New York mit Peyas kroatischem Partner Nikola Mektic antreten. Der 37-jährige Niederösterreicher erhält damit eine Chance, wichtige Punkte für seine weitere Karriere zu sammeln.