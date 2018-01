Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Burschen im Alter von 15 bzw. 16 Jahren aus Bergheim (Flachgau) und Hallein (Tennengau) zertrümmerten zunächst mit Steinen die Glas-Eingangstüre des Hauses. Der Eigentümer schlug sofort Alarm und rief den Notruf der Polizei.

Diensthund erschnüffelt Jugendliche

Daraufhin rückten mehrere Streifenbesatzungen sowie zwei Diensthundeführer zum Einsatzort aus. Wie die Pressestelle der Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden die Jugendlichen schließlich durch den Polizeidiensthund in einem Raum des Einfamilienhauses erschnüffelt und anschließend festgenommen. Diebesgut hatten die beiden keines bei sich. Sie wurden in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert, alle weiteren Ermittlungen laufen derzeit noch, heißt es.