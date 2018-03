Jugendliche zeigen bei “Europa-Quiz” ihr Können

“Das Europa-Quiz ist der lebendige Beweis dafür, dass jungen Menschen Politik-Wissen Spaß macht, indem sie gegen- und miteinander antreten, um ihre Kenntnisse zu messen”, erklärte Landtagspräsident Josef Schöchl, als er den Gewinnern unter den Jugendlichen gemeinsam mit Landesschulinspektor Gunter Bittner bei der Preisverleihung gratulierte.

Sieger steigen zum Bundesfinale auf

Als Sieger ausgezeichnet wurden Markus Thurner von der Landesberufsschule St. Johann, Julia Maier von der NMS Leogang, Johannes Friedl vom Wirtschaftskundlichen Realgymnasium Salzburg, Chiara Reinthaler von der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, Simon Dürrnberger von der Fachschule Annahof und Yannick Voithofer vom BRG Salzburg.

Die Schulsieger steigen zum Landeswettbewerb auf. Die besten eines jeden Landes qualifizieren sich zum Bundesfinale Mitte April in Graz.

Politiker stellen sich Schülerfragen

Die Quizfragen kamen aus den Themengebieten “1918-2018 – Österreich & Europa: 100 Jahre Geschichte und Politik”, Politik, Weltgeschehen in Österreich und Europa, Wirtschaft, Medien und nachhaltige Entwicklung. Am Vormittag standen den Jugendlichen in einer Diskussionsrunde die Landtagsabgeordneten Martina Jöbstl (ÖVP), Nicole Solarz (SPÖ), Simon Heilig-Hofbauer (Die Grünen) und Markus Steiner (FPS) Rede und Antwort.