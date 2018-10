Jugendlicher an US-Schule starb an Schussverletzung

An einer Schule im US-Bundesstaat North Carolina ist ein Jugendlicher durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei. Demnach war es am Montagfrüh zu einem Streit zwischen zwei Schülern der Butler Highschool in dem kleinen Ort Matthews gekommen.

Der eine Schüler sei dabei angeschossen worden und später an seinen Verletzungen gestorben. Nach Polizeiangaben war der verletzte Schüler zunächst ins Krankenhaus gebracht worden. Ein anderer Schüler wurde demnach in Gewahrsam genommen. Den Medienberichten zufolge handelte es sich nicht um eine größer angelegte Schießerei, sondern um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Die Schule war nach dem Vorfall zunächst abgeriegelt worden. Die Situation war jedoch schnell unter Kontrolle – und die Sperre der Schule kurz darauf wieder aufgehoben. (APA/dpa)