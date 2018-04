Jugendlicher Einbrecher in Bruck auf frischer Tat ertappt

Die Polizei schnappte den 17-Jährigen am Tatort. (Themenbild) - © Neumayr/MMV/Archiv

Ein 17-Jähriger brach in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) am Montag in den frühen Morgenstunden in ein Kaufhaus ein. Die Polizisten trafen ein, bevor er flüchten konnte.