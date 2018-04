Julya Rabinowich erhält Friedrich-Gerstäcker-Preis

Rabinowich erhält Auszeichnung im Mai - © APA

Die österreichische Autorin Julya Rabinowich (48) wird mit dem Friedrich-Gerstäcker-Preis für Jugendliteratur der Stadt Braunschweig geehrt. Ihr sei mit ihrem Roman “Dazwischen: Ich” ein wertvolles literarisches Werk zum Thema Flucht und Integration gelungen, teilte die Jury am Dienstag mit. Rabinowich soll die Auszeichnung am 16. Mai im Braunschweiger Altstadtrathaus in Empfang nehmen.