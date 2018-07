Juncker am nächsten Mittwoch wegen Handelsstreit bei Trump

Jean-Claude Juncker wird nach Washington reisen - © APA (AFP)

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird am Mittwoch nächster Woche (25. Juli) US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington besuchen. Juncker und Trump würden sich “darauf konzentrieren, den transatlantischen Handel zu verbessern und eine stärkere wirtschaftliche Partnerschaft zu schmieden”, teilte die EU-Behörde am Dienstag in Brüssel mit.