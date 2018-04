Juncker ermahnte die Türkei

Juncker sprach im griechischen Parlament - © APA (AFP)

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Donnerstag das Verhalten der Türkei im östlichem Mittelmeer und in der Ägäis kritisiert. Ankara müsse das internationale Recht achten und seine Beziehungen mit allen EU-Staaten der Region, darunter auch der Republik Zypern, normalisieren, sagte Juncker im griechischen Parlament. Die Türkei agiere “illegal im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis”.