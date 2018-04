Juncker: Griechenland soll Schuldenerleichterungen bekommen

Er wolle, dass sich alle Mitgliedstaaten der Eurozone an ihre Verpflichtungen hielten, sagte Juncker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. Die Euro-Finanzminister beraten am Freitag in Bulgariens Hauptstadt Sofia über das geplante Ende des Rettungsprogramms im August.

Wie das “Handelsblatt” am Donnerstag unter Berufung auf eine Verschlusssache des deutschen Finanzministeriums berichtete, schließen die Europäer noch nicht aus, dass Athen im Sommer doch noch eine vorsorgliche Kreditlinie des Euro-Rettungsfonds ESM benötigen könnte. Doch auch ohne ESM-Kreditlinie wollten die Europäer Griechenland weiterhin kontrollieren. Als eine Option sei eine sogenannte “erhöhte Überwachung” durch die EU-Kommission in der Diskussion.

Zusätzlich beraten die Europäer dem Bericht zufolge darüber, Schuldenerleichterungen teilweise an Bedingungen zu knüpfen. Unter anderem sei eine Klausel im Gespräch, dass Athen die Reformen, die es im Rahmen des Rettungsprogramms erfüllen musste, nicht zurückdrehen dürfe.

Juncker hingegen erklärte, Griechenland könne den Ausstieg aus dem Rettungsprogramm ohne vorsorgliche Kreditlinie bewältigen. “Es wird keine vorsorgliche Linie geben, weil wir alles machen wollen, damit Griechenlands Ausstieg aus dem Programm so klar und sauber wie möglich verläuft”, sagte er in Athen.

Griechenland hat 2017 einen Haushaltsüberschuss von 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erzielt und einen Primärüberschuss vor Zinsen und Tilgung von 4 Prozent. Damit übertraf es das zweite Jahr in Folge die Vorgaben seiner Gläubiger, der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds (IWF).

Nach neun Jahren Rezession befindet sich das Land seit 2017 mit 1,4 Prozent wieder auf Wachstumskurs. Trotz der jüngst günstigen Haushaltsentwicklung blieb Griechenland jedoch mit Abstand das Euroland mit dem höchsten Schuldenberg. Er entsprach Eurostat zufolge im vergangenen Jahr 178,6 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Grundsätzlich haben die Euro-Länder Athen im Mai 2016 Schuldenerleichterungen versprochen, um den IWF an Bord zu holen. In Aussicht gestellt wurden unter anderem die Weitergabe von Zinsgewinnen aus griechischen Staatsanleihen und günstigere Zinskonditionen. Das Ausmaß ist aber offen und hängt auch von der wirtschaftlichen Lage zum Ende des Hilfsprogramms ab. Ein Schuldenerlass, also die Streichung von Schulden, ist nicht vorgesehen.

