Juncker mahnt zu mehr Tempo bei Brexit-Verhandlungen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die britische Regierung aufgefordert, schnell eine klare Position zum Brexit und den künftigen Beziehungen mit der Europäischen Union einzunehmen. Nur ein Jahr vor dem EU-Austritt sei es “nun Zeit, Reden in Verträge umzuwandeln, Zusagen in Vereinbarungen”, sagte Juncker am Dienstag im Europaparlament in Straßburg.