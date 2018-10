Jung-Profi Benedikt Pichler im S24-Liveinterview

Das Fußballspielen lernte Pichler beim USK Gneis. Mit 13 Jahren zog es den Vollblut-Stürmer nach Anif, ehe der Angreifer in den letzten drei Jahren bei Grödig den nächsten Entwicklungsschritt machte.

Pichler über seine erste Profi-Station

Mit zehn Treffern und seinen Tempoläufen auf dem Flügel weckte der Salzburger in der Regionalliga West Begehrlichkeiten von LASK Linz und Blau-Weiß Linz. Auch bei Mattersburg absolvierte der Youngster bereits ein Profitraining, entschied sich allerdings für Austria Klagenfurt. Bei den Kärntnern gelangen ihm in sieben Einsätzen bereits zwei Tore, ehe er Mitte September nach dem Goldtor gegen Horn mit einem Mittelfußbruch außer Gefecht gesetzt wurde. Für uns nahm sich Pichler während seiner Reha Zeit und besucht uns in der Redaktion.