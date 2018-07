Jungbauernkalender 2019: “Helden der Landwirtschaft”

Beworben hatten sich mehr als 1.300 junge Männer und Frauen - © APA

Der Jungbauernkalender 2019 wird unter dem Motto “Helden der Landwirtschaft” stehen. “Die heimische Landwirtschaft leistet jeden Tag eine herausragende Arbeit, das wollen wir so authentisch wie möglich veranschaulichen”, betonte Stefan Kast, Bundesobmann der Jungbauernschaft, am Dienstag. Bei einem Fototermin in einer Gärtnerei in Wien-Simmering gab es erste Einblicke in die kommende Auflage.