Junge Grüne wollen als Junge Linke 2022 ins Parlament

Flora Petrik will eine Kraft links der SPÖ stellen - © APA (ARCHIV)

Die ehemaligen Jungen Grünen melden sich etwas mehr als ein Jahr nach dem Rauswurf bei den Grünen, der die Öko-Partei damals in eine veritable Krise stürzte, aus der Versenkung zurück. Bei einem Kongress in Linz wurde der Aufbau einer neuen linken Jugendorganisation mit dem Namen Junge Linke beschlossen. Die Gruppe will bei der Nationalratswahl 2022 antreten und ins Parlament einziehen.