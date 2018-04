Junge Linzerin wehrt Vergewaltiger ab: Zwei Männer gesucht

Die Frau konnte die Täter abwehren. (Symbolbild) - © Bilderbox

Nur weil sich eine 21-Jährige heftig wehrte, hat sie offenbar am Ostersonntag in den frühen Morgenstunden in Linz ihre Vergewaltigung verhindern können. Zwei Unbekannte hatten sie angegriffen und wollten sie missbrauchen. Der Linzerin gelang es jedoch sich loszureißen, teilte die Polizei OÖ mit. Nun wird nach zwei Männern gefahndet.