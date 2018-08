Junger Brandstifter im Pinzgau ausgeforscht

Ein 15-Jähriger legte ein Feuer auf einer Müllsammelstelle. - © Bilderbox

Nach einem Brand auf der Müllsammelstelle in Zell am See (Pinzgau) am vergangenen Mittwoch hat die Polizei nun den mutmaßlichen Brandstifter ausforschen können. Es handele sich dabei um einen 15 Jahre alten Einheimischen, gab die Exekutive bekannt.