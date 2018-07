Junges Duo überfällt Jugendliche: Polizei fahndet

Die unbekannten Täter haben einen 15-jährigen Österreicher und einen 19-jährigen Afghanen zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert. Dabei drohte einer der beiden mit einem Messer, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Es kam zum Gerangel. Der 15-Jährige trat laut Polizei mit dem Fuß gegen seinen Kontrahenten.

Duo flüchtet mit Bargeld

Inzwischen war das Duo aber an die Geldbörse mit Bargeld im zweistelligen Bereich und an das Handy des 19-Jährigen gelangt. In der Folge brachten sie auch das Handy des 15-Jährigen in ihren Besitz. Nachdem der Österreicher und der Afghane Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich an die Täter übergaben, erhielten sie ihre Handys und die leere Geldbörse wieder zurück. Das Duo flüchtete mit der Beute. Der 19-Jährige zog sich bei dem Vorfall Verletzungen an der Hand zu.

Polizei Salzburg fahndet nach jungen Afghanen

Laut Polizei handelt es sich bei den Tätern um zwei junge Afghanen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Einer der beiden habe an der linken Hand einen Gips getragen. Eine genauere Personenbeschreibung liegt nicht vor.