Die Tirolerin Laura Stigger hat am Donnerstag bei den Rad-Weltmeisterschaften in Innsbruck im Straßenrennen der Juniorinnen sensationell die Goldmedaille geholt. Die 18-Jährige hatte eine größere Spitzengruppe mit einem Anstieg gesprengt und sich nach 71,7 km in einem Sprint der Top vier durchgesetzt. Es ist das zweite Junioren-WM-Gold für den ÖRV nach Felix Gall 2015.