Jury brach vierte Tour-de-Ski-Etappe wegen Sturms ab

In der Geschichte der Tour ist es die erste Etappe, die während der Wettkampfserie abgesagt werden musste. Nur bei der ersten Tour de Ski 2006/2007 waren die ersten beiden Etappen wegen fehlenden Schnees gestrichen worden.

In der Qualifikation der Damen war die Salzburgerin Teresa Stadlober 24. geworden und hätte sich damit im Gegensatz zur ihrer nur auf Platz 52 gelandeten ÖSV-Teamkollegin Lisa Unterweger für das Viertelfinale qualifiziert. Das Resultat wurde jedoch gestrichen. Fortgesetzt soll die Tour de Ski am Donnerstag in Oberstdorf mit Massenstartrennen in der Skating-Technik werden.

Stadlober begrüßte die Jury-Entscheidung. “Das erste Mal hätte ich Sprintpunkte gemacht, noch dazu in einem klassischen Sprint. Aber das war heute Nebensache, denn die Bedingungen waren mehr als irregulär”, betonte die 24-jährige Salzburgerin.

“Beim Aufwärmen war ich innerhalb weniger Minuten komplett durchnässt. Der böige Wind erschwerte das Laufen ungemein, sowohl bergauf als auch in den Abfahrten. Das Rennen abzubrechen war die einzig richtige Entscheidung”, bekräftigte Stadlober. Ihre ÖSV-Teamkollegin Lisa Unterweger wurde von einer starken Windböe erfasst und beinahe von der Strecke getragen. Die 22-jährige Steirerin steigt nun aus der Tour de Ski aus.

Das Rennen der Herren wurde kurz vor dem Start zuerst auf die Damenrunde verkürzt und schlussendlich abgebrochen. Umstürzende Bäume, starker Wind, Blitz und Starkregen verhinderten einen fairen Wettkampf. Besonderes Pech hatte der Salzburger Bernhard Tritscher, der beim Aufwärmen mit einem anderen Athleten zusammenstieß und sich dabei eine Platzwunde über dem Auge zuzog.

