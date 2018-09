Justin Rose neue Nummer eins der Golf-Weltrangliste

Olympiasieger Justin Rose jetzt auch Nummer eins der Weltrangliste - © APA (AFP/Getty)

Justin Rose hat am Montag die Führung in der Golf-Weltrangliste übernommen. Der 38-jährige Engländer löste den US-Amerikaner Dustin Johnson ab und steht als insgesamt 22. Spieler seit Einführung des Rankings im Jahr 1986 an der Spitze. Das dürfte ihn über die Niederlage im Stechen gegen Keegan Bradley beim Golfturnier im Aronimink Golf Club nahe Philadelphia hinwegtrösten.