Justizminister Josef Moser “voller Tatendrang” zurück erwartet

Vergangene Woche hatten von der Tageszeitung “Österreich” zitierte Interviewpassagen Mosers für Aufsehen gesorgt, in denen er einen möglichen Rückzug als Ressortchef andeutete. Kurz betonte dazu am Sonntag: “Ich habe ihn ins Team geholt, er hat die Rücktrittsgerüchte dementiert.”

Justizminister Moser weiterhin im Spital

Moser habe mehrfach klargestellt, dass er nicht an Rücktritt denke und voller Tatendrang zurückkehren wolle, so der Bundeskanzler, ebenfalls in “Österreich”. Der Justizminister befindet sich aktuell aufgrund einer Blutvergiftung noch ein paar Tage im Krankenhaus. Zuletzt hieß es aus seinem Büro, er wolle die Tätigkeit im Ressort kommende Woche wieder aufnehmen. Termine für Montag wurden noch abgesagt.