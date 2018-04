Juventus baute in Italien Vorsprung auf Napoli aus

Nach dem bitteren Europa-Aus dürfen Buffon und Kollegen wieder jubeln - © APA (AFP)

Juventus Turin hat in der Serie A einen großen Schritt in Richtung siebenten Meistertitel in Serie gemacht. Der italienische Fußball-Rekordmeister gewann am Sonntag gegen Sampdoria Genua mit 3:0 (1:0) und baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger SSC Napoli auf sechs Punkte aus. Das Team aus Neapel war zuvor gegen den AC Milan nicht über ein torloses Remis hinausgekommen.