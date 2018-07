Zidane hatte in der abgelaufenen Saison mit Ronaldo den dritten Champions-League-Titel in Serie für Real Madrid geholt. Der 46-Jährige, der in den 90er-Jahren auch für Juventus gespielt hatte, beendete danach auf eigenen Wunsch seine Trainertätigkeit bei den “Königlichen”. Ronaldo wechselte diese Woche für 112 Millionen Euro von Madrid zu “Juve”. Das Ziel der Italiener ist es, erstmals seit 1996 die Champions League zu gewinnen.

(APA/dpa)